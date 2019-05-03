صور.. محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان

حضر الافتتاح المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف وعادل عبد الفتاح، رئيس حى العرب ولفيف من الأجهزة الدينية والتنفيذية.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بتفاعل أبناء بورسعيد المقتدرين فى تقديم العون لتوفير حياة أفضل لأبناء المحافظة ولا يقتصر عطائهم على المجال الدينى فقط، مشيرًا إلى أنه من حسن الطالع أن يواكب هذا الافتتاح قرب حلول شهر رمضان المعظم.

ودعا "الغضبان" المولى عز وجل أن يكون الشهر الكريم شهر خير وبركة على مصر بأكملها وبورسعيد وأبنائها والأمة الإسلامية.

محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان



محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان



محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان



محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان



محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان



محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان