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صور.. محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان

الجمعة، 03 مايو 2019 02:12 م
صور.. محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح
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أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد صلاة الجمعة خلال افتتاح مسجد الرحمن بمنطقة مساكن الكويت بحى العرب والذى قام بتأسيسه أحد رجال الخير.

حضر الافتتاح المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف وعادل عبد الفتاح، رئيس حى العرب ولفيف من الأجهزة الدينية والتنفيذية.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بتفاعل أبناء بورسعيد المقتدرين فى تقديم العون لتوفير حياة أفضل لأبناء المحافظة ولا يقتصر عطائهم على المجال الدينى فقط، مشيرًا إلى أنه من حسن الطالع أن يواكب هذا الافتتاح قرب حلول شهر رمضان المعظم.

ودعا "الغضبان" المولى عز وجل أن يكون الشهر الكريم شهر خير وبركة على مصر بأكملها وبورسعيد وأبنائها والأمة الإسلامية.

 محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان (1)

محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان 
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان (2)
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان 
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان (3)
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان 
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان (4)
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان 
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان (5)
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان 
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان (6)
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان 
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان (7)
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان

 


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