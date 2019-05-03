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صور.. محافظ بورسعيد يشهد حفل إنشاد دينى فى أوبرا المركز الثقافى

الجمعة، 03 مايو 2019 04:53 م
صور.. محافظ بورسعيد يشهد حفل إنشاد دينى فى أوبرا المركز الثقافى
بورسعيد – السيد فلاح
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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد حفل الإنشاد الدينى الذى أقيم فى أوبرا المركز الثقافى لمحافظة بورسعيد، لتجديد الحب والسلام الروحى استعدادًا لشهر رمضان المبارك.
 
بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد كلمته مهنئا الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.
 
 
واختتم حفل الإنشاد فرقة الرضوان السورية، بقيادة الشيخ عبد القادر المرعشلى، وقاموا بإلقاء العديد من الأناشيد الإسلامية بشكل مختلف وجديد، مما جعل المدعوين فى حالة بهجة وسعادة.
 
 
محافظ بورسعيد يسلم جوائز الفائزين بدورة الشركات الودية بالمدينة الرياضية (1)
 
محافظ بورسعيد يسلم جوائز الفائزين بدورة الشركات الودية بالمدينة الرياضية (2)
 
محافظ بورسعيد يسلم جوائز الفائزين بدورة الشركات الودية بالمدينة الرياضية (3)
 
 
محافظ بورسعيد يسلم جوائز الفائزين بدورة الشركات الودية بالمدينة الرياضية (5)

 


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