صور.. محافظ بورسعيد يستقبل وفد أطفال مستشفى 57357

بورسعيد – السيد فلاح

أمضي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أكثر من ساعة مع وفد أطفال مستشفي 57357 بقرية جنة النورس والذي وصل إلي المحافظة لقضاء يوم ترفيهي فى إطار الزيارات المتعددة التي قام بها أطفال المستشفى قبل ذلك بالمحافظة.

وأبدى محافظ بورسعيد سعادته بزيارة الأطفال لبورسعيد والبالغ عددهم 27 طفل بالإضافة إلى أطقم التمريض والأطباء المرافقين لهم.

وتمني "الغضبان" الشفاء العاجل لهم كما أكد أن المحافظة بدأت الخطوة الأولى علي نفس النهج لرعاية أطفال مرضي السرطان بقرب الانتهاء من إنشاء أول مستشفي لأورام الأطفال علي أن يلحق به قسم لأمراض القلب للأطفال تحت إشراف الجراح المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب.

ووجه محافظ بورسعيد الدعوة لإدارة المستشفي بتكرار تنظيم رحلات وأفواج لأطفال المستشفي إلي بورسعيد علي مدار العام وخاصة خلال موسم الصيف القادم.