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صور .. محافظ البحيرة يفتتح مسجد الدراوية بمركز أبو حمص بتكلفة 3 مليون جنيه

الجمعة، 03 مايو 2019 02:50 م
صور .. محافظ البحيرة يفتتح مسجد الدراوية بمركز أبو حمص بتكلفة 3 مليون جنيه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة
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افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، مسجد الدراوية بمركز ومدينة أبو حمص، والذى ُأقيم على مساحة 600 متر بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليون جنيه.
 
وقام محافظ البحيرة بأداء صلاة الجمعة  بالمسجد الجديد وسط جمع كبير من المصلين والقيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة ، كما قام الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بإلقاء خطبة الجمعة والتى دارت حول رمضان شهر العبادة والعمل ، مؤكدا أننا مقبلون على شهر الصوم شهر الرحمة والمغفرة شهر البر والإحسان شهر الفوز بالجنة والعتق من النيران  .
 
وأشار إلى أن رب العزة أكرمنا بأن جعل لنا من بين سائر الشهور شهراً نقضى بياض نهاره فى عبادة عظيمة ذات حكم سامية وثواب جزيل فلابد أن نتثبت على الصيام فى هذه الأيام الحارة الطويلة مقبلين على هذه الطاعة العظيمة بكل همة وعزم وحماس ولابد أن نشمر عن سواعد الجد لنيل الحسنات والخيرات .
 
كما دعا وكيل وزارة الأوقاف جموع المصلين بإغتنام فضائل هذا الشهر الكريم فقد أخبر النبى عليه الصلاة والسلام أن شهر رمضان إذا أستهل فتحت أبواب الرحمة وأبواب الجنان وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وكان لله عز وجل عند كل فطر عتقاء من النار وذلك كل ليلة .
 
وعقب صلاة الجمعة صافح محافظ البحيرة جموع المصلين بالمسجد وهنأهم بالشهر الكريم كما ثمن دور المشاركة المجتمعية في تلك الأعمال الخيرية وأستمع من الأهالي خارج المسجد عن إحتياجاتهم ومطالبهم من المرافق والخدمات التى تمس حياتهم اليومية ووعدهم بدراستها والعمل على إيجاد حلول فورية لها .
 
مؤكداً على أهمية التواصل والتلاحم بالموطنين لرصد إحتياجاتهم ومشاكلهم والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .
 
رافق  محافظ البحيرة عبدالرحمن الشهاوى السكرتير العام  وسعد الله رشوان رئيس مدينة ابو حمص وأعضاء مجلس النواب هشام عمارة ومحمود رشاد وأحمد العرجاوى .
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