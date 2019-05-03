صور .. محافظ البحيرة يتفقد صوامع الغلال بدمنهور

البحيرة- ناصر جودة

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، صوامع الغلال بدمنهور والتي تقدر سعتها التخزينية 60 ألف طن .

حيث قام محافظ البحيرة ، بتفقد لجنة الإستلام الخاصة بالقمح طبقا للقرار الوزاري لتحديد درجة النقاوة، كما تفقد النقرة الخاصة بتفريغ القمح وميزان البسكول بالصومعة.

ثم توجه محافظ البحيرة إلى غرفة التحكم الآلي التي توضح سير القمح من بداية دخوله حتي الصرف.

من جانبه أكد المحاسب كمال راشد ، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أنه قد تم توريد 1882 طن قمح.

والتقى محافظ البحيرة بعدد من المزارعين وأستمع منهم عن أهم إحتياجاتهم وشكواهم ، حيث أشاد المزارعون بحسن معاملة القائمين على الصومعة وعدم تضررهم من وجود أى عقبات تواجههم في توريد المحصول واستلامهم الثمن خلال 48 ساعة.

وفي ذات السياق ، أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، أن إجمالي الكميات الموردة من الأقماح حتى صباح اليوم بالشون والصوامع بدائرة المحافظة بلغ 14 ألف و7 طن .

شارك فى الجولة عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام ومحمد خميس رئيس مدينة دمنهور.