صور.. مجلسا مدينة الطود وإسنا يقودان حملات نظافة وتجميل

الأقصر – أحمد مرعى

قاد مجلس مدينة إسنا، حملة نظافة مكبرة بمنطقة أصفون على الطريق السريع، والتي أسفرت عن رفع مخلفات صلبة وأتربة متواجدة على جانبي ترعة أصفون وعلى الطريق السريع مما لاقى إستحسان المواطنين، وذلك إستكمالاً لخطة النظافة ورفع المخلفات التي وضعها محمد سيد سليمان رئيس المدينة، وذلك قبل دخول شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس المدينة على إستمرار العمل والإهتمام بمستوى النظافة خاصة بالمسارات الرئيسية ومداخل القرى، كما تم التنبيه على المواطنين بعدم إلقاء المخلفات خارج الحاويات المخصصة لذلك، وإلا سيضطر لإتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محاضر بغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه لكل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام.

وفي مدينة الطود بدأت اقسام النظافة والتجميل بالوحدات المحلية لقري مركز ومدينة الطود بنظافة ورفع وإزالة الأتربة المتراكمة والمخلفات والاشغالات، وذلك بتكليف من العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي برئاسة خالد محمد عطيتو رئيس القرية برفع وإزالة المخلفات والاتربه بجانبي، وتمهيد ورش طريق ترعة المعلا من الناحيتين وري جزيرة ترعة المعلا المغطاة وذلك لزراعتها من أشجار الزينة والورود ورفع الأتربة والمخلفات بنجع المهيدات بناحية مركز شباب المهيدات.

كما قامت الوحده المحليه لقرية العديسات بحري برئاسة شعبان عبده طه رئيس القرية، بنظافة ورش وتمهيد طريق المسار السريع القاهره اسوان وطريق المستشفى المركزي وري الأشجار والجزر بالقرية، ومن ناحيه اخرى قامت الوحدة المحلية لقرية منشية النوبه برئاسة بصري النوبي يوسف رئيس القريه، بالتنسيق مع قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بتركيب وتغير الكشافات من كشافات صوديوم الي كشافات ليد بأعمدة الانارة بعد حصرها ليلا بالقرية، ومن جانب آخر تابع رئيس القريه نظافة وري الجزر بالطريق السريع.