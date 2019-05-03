صور.. مأساة طفلة بالدقهلية تعانى من الشلل الدماغى وأسرتها تناشد علاجها

الدقهلية - شريف الديب

مأساة حقيقية تعيشها طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، لم يعد فى مقدرة أسرتها تحمل تكاليف العلاج الباهظة لطفلتهم المريضة، بعد أن أصيبت بشلل دماغى وتشنجات عصبية.

التقي "اليوم السابع" بأسرة الطفلة مها صاحبة الخمس سنوات والمقيمة بقرية موسى شكرى التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية و المصابة بشلل دماغى لا يمكنها من الوقوف على الأرض مثل باقى اقرانها ولا تستطيع الكلام.

فيقول أحمد ابراهيم محمد والد الطفلة: لدي أربعة ابناء ومها أصغر واحده فيهم، واعمل باجر يومي فى مجال الزراعة " فلاح"، واعمل يوم وأربعة بدن عمل، وقال بدأت مأساة مها بعد ولادتها حيث تم وضعها داخل الحضانه لنقص الاكسجين عندها وبعد فترة شعرنا بأنها تختلف عن باقى الأطفال، فلا تستطيع أن تقف على قدميها، ولا تستطيع الحركة، وكل أمورها تحتاج معها والدتها لتساعدها فى كل شئ، وبدأنا رحلة العلاج من طبيب لاخر، وقد استنفذت كل ما أملك من حطام الدنيا لعلاجها، ولكن لم أجد اى تقدم فى الحالة.

وتقول شادية جمعة ابراهيم والده الطفلة، أن طفلتها تعيش على اللبن والعلاج فقط وتصل تكلفة العلاج فى الشهر للواحد ما يقرب من خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى الاشاعات والتحاليل التى تطلب كل فترة، كل هذة المصروفات ولا نجد أحد من المسئولين يقف بجوار حالة ابنتي، فزوجي لايحصل على راتب من الدولة، وعلاج ابنتى لا يأتى من المستشفيات، وتابعت كان من المفترض أن يتم اجراء عملية لها بالقدم، وبعد عرضها على الطبيب، قرر تأجيل العملية لان نموها لم يكتمل بعد لإجراء العملية.

وقالت اتمنى أن اشاهد بنتى تقف على قدميها مثل باقى الأطفال، وظروف العلاج كبيرة لم نقدر أن نتحملها، فزوجى باع كل ما يملك.

للتواصل مع الحالة :

01226505027