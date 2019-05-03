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صور.. كروت بأسماء المشروعات القومية بمصر تزين منتدى الاستثمار المصرى - اللبنانى

الجمعة، 03 مايو 2019 02:41 م
صور.. كروت بأسماء المشروعات القومية بمصر تزين منتدى الاستثمار المصرى - اللبنانى زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
رسالة بيروت - هند مختار
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زين منتدى الاستثمار والتجارة المصرى _ اللبنانى بكروت صغيرة مدون عليها أسماء المشروعات القومية فى مصر.
 
 
وشملت أسماء المشروعات المدونة على الكروت كلا من قناة السويس الجديدة، قناطر أسيوط، العاصمة الإدارية الجديدة، أسوان ، الروبيكى، العلمين الجديدة، حقل ظهر. 
 
كروت بأسماء المشروعات القومية بمصر تزين منتدى الاستثمار المصرى - اللبنانى (1)
كروت بأسماء المشروعات القومية بمصر تزين منتدى الاستثمار المصرى - اللبنانى (1)

كروت بأسماء المشروعات القومية بمصر تزين منتدى الاستثمار المصرى - اللبنانى (2)
كروت بأسماء المشروعات القومية بمصر تزين منتدى الاستثمار المصرى - اللبنانى (2)

كروت بأسماء المشروعات القومية بمصر تزين منتدى الاستثمار المصرى - اللبنانى (3)
كروت بأسماء المشروعات القومية بمصر تزين منتدى الاستثمار المصرى - اللبنانى (3)
 
 

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