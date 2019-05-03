صور.. كروت بأسماء المشروعات القومية بمصر تزين منتدى الاستثمار المصرى - اللبنانى

رسالة بيروت - هند مختار

زين منتدى الاستثمار والتجارة المصرى _ اللبنانى بكروت صغيرة مدون عليها أسماء المشروعات القومية فى مصر.

وشملت أسماء المشروعات المدونة على الكروت كلا من قناة السويس الجديدة، قناطر أسيوط، العاصمة الإدارية الجديدة، أسوان ، الروبيكى، العلمين الجديدة، حقل ظهر.