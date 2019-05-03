صور.. ساويرس يحتفى بلقائه خالد حنفى وسعد الحريرى بالمنتدى الاقتصادى العربى

كتب محمد رضا

يعقد منتدى الاقتصاد العربى بدورته الـ27 فى العاصمة اللبنانية بيروت، والذى يشارك فيه عدد من الوزراء ورجال الأعمال المصريين ضمن وفد يزور لبنان برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وهى الزيارة التى شهد خلالها رئيسا وزراء مصر ولبنان التوقيع على مذكرات التفاهم بين البلدين ومحضر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.



نجيب ساويرس وسعد الحريرى

وعلى هامش الفعاليات التقى رجل الأعمال نجيب ساويرس برئيس وزراء لبنان والتقط معه صورة تذكارية نشرها معلقًا عليها "سعدت بحضور ملتقى الاقتصاد العربى فى جوهرة الشرق بيروت ولقاء دولة الرئيس سعد الحريرى"، كما التقى مع الدكتور خالد حنفى أمين عام الغرف التجارية العربية، ونشرة صورة تجمعهما معلقًا عليها "زيارة الصديق خالد حنفى أمين عام الغرف التجارية العربية فى مقر الاتحاد".



نجيب ساويرس والدكتور خالد حنفى

يذكر أن الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية، ترأس، اليوم الجمعة، جلسة العمل الرابعة ضمن فعاليّات منتدى الاقتصاد العربى بدورته الـ27 فى بيروت، تحت عنوان "مناخ وفرص الاستثمار فى جمهورية مصر العربي"، وتحدّث فى هذه الجلسة كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنيّة، والدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية والمتوسطية.







