صور.. "جهاز أكتوبر" يسترد قطعة أرض بمساحة 158 فداناً

كتب أحمد حسن

ترأس المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملة لتنفيذ القرار الصادر باسترداد قطعة أرض بمساحة 158 فداناً، والواقعة بين محور 26 يوليو وطريق جمال عبد الناصر، بجوار سور نادى مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور نواب رئيس الجهاز، ومدير عام الشئون القانونية، ومدير إدارة الأمن الإدارى، وقوة من شرطة التعمير.



جهاز مدينة أكتوبر يسترد قطعة أرض

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم تسليم الأرض لإدارة الأمن للحراسة واتخاذ اللازم، وقامت المعدات بعمل تسويات للأرض، وتم وضع لافتات توضح ملكية جهاز المدينة لقطعة الأرض، مؤكداً أن جهاز المدينة سيبدأ الخطوات التنفيذية لاستثمار هذه الأرض، حيث تم إعداد مخطط لاستغلالها بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتم استغلال الأرض لإقامة نشاط عمرانى متكامل وخدمى.



تسليم الأرض لإدارة الأمن للحراسة

وفى إطار الحرص على المظهر الجمالى للمدينة، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، استمرار حملات النظافة المُكثفة، حيث تم البدء فى تركيب سلات المهملات بمحور 26 يوليو، من أجل الارتقاء بالشكل الجمالى للمدينة، وإظهارها بالشكل اللائق بها، وذلك تمهيداً لتعميم تركيب سلات المهملات بجميع أنحاء المدينة.



لافتات بمدينة 6 أكتوبر

كما أصدر المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قراراً بوضع لافتات إرشادية فى جميع أنحاء المدينة، مؤكداً أن اللافتات الإرشادية تعتبر من عناصر الأمان المرورى، وعناصر رفع كفاءة الطرق، وذلك فى إطار حرص جهاز المدينة على تقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار المدينة.