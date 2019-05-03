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صور.. انهيار أرضى يبتلع عشرات المنازل فى بوليفيا

الجمعة، 03 مايو 2019 01:37 ص
صور.. انهيار أرضى يبتلع عشرات المنازل فى بوليفيا انهيار أرضى فى بوليفيا
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات تصوير رويترز
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تسبب انهيار أرضى فى بوليفيا، إلى تدمير عشرات المنازل، حيث رصد السكان عبر هواتفهم المحمولة بيوتهم وهى تنهار واحدا تلو الآخر .

وبحسب صور أبرزتها وكالة "رويترز" فإن الانهيار الأرضى تسبب فى تدمير 66 منزلا تم بناؤها بشكل غير قانونى على موقع مكب نفايات سابق فى العاصمة البوليفية لاباز، وبدت المنازل وكأن الأرض تبتلعها ببطء.

ودمر الانهيار الأرضى القوى عشرات المنازل فى المدينة البوليفية لاباز، مما أدى إلى تشريد المئات من سكان المنطقة، بحسب تقرير نشره موقع شبكة "سى إن إن".

وأفادت وسائل إعلام بوليفية، محلية أن 3 أشخاص من بينهم زوجان مسنان، اعتبرا فى عداد المفقودين جراء انهيار المنازل، فى حين قالت فرق الإنقاذ إن أحدا لم يصب بأذى.

وأمر المسئولون الحكوميون، موظفى الطوارئ بإجلاء 88 عائلة، بعد اكتشاف تشققات فى الجدران الخارجية لبعض المنازل فى الآونة الأخيرة ، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية .

ووقع الانهيار الأرضى بعد 48 ساعة من بدء عملية إخلاء المنازل التى شيدت على منحدر. وأجلى المسئولون 17 أسرة وأمروا بهدم 7 منازل بعد أن قرر المحققون أن الموقع غير آمن.

وتمكنت خدمات الطوارئ، من إخلاء السكان قبل تدهور الوضع بشكل كبير في الشارع الذي تعرض للانهيار، مما حال دون وقوع إصابات، وفقاً للتقرير.

انهيار أرضى فى بوليفيا (1)
انهيار أرضى فى بوليفيا 

 

انهيار أرضى فى بوليفيا (2)
انهيار أرضى فى بوليفيا

 

انهيار أرضى فى بوليفيا (3)
انهيار أرضى فى بوليفيا
انهيار أرضى فى بوليفيا (4)
انهيار أرضى فى بوليفيا

 

انهيار أرضى فى بوليفيا (5)
انهيار أرضى فى بوليفيا 

 

انهيار أرضى فى بوليفيا (6)
انهيار أرضى فى بوليفيا

 

انهيار أرضى فى بوليفيا (7)
انهيار أرضى فى بوليفيا

 

انهيار أرضى فى بوليفيا (8)
انهيار أرضى فى بوليفيا

 

انهيار أرضى فى بوليفيا (9)
انهيار أرضى فى بوليفيا 

 

انهيار أرضى فى بوليفيا (10)
انهيار أرضى فى بوليفيا

 

انهيار أرضى فى بوليفيا (11)
انهيار أرضى فى بوليفيا

 

انهيار أرضى فى بوليفيا (12)
انهيار أرضى فى بوليفيا

 

انهيار أرضى فى بوليفيا (13)
انهيار أرضى فى بوليفيا

 


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