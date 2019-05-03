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صور.. انخفاض أسعار ياميش رمضان 25 % عن العام الماضى فى المنوفية

الجمعة، 03 مايو 2019 12:00 ص
صور.. انخفاض أسعار ياميش رمضان 25 % عن العام الماضى فى المنوفية
المنوفية _ فريق المحافظات
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قبل أيام من قدوم شهر رمضان الكريم تشهد محلات العطارة إنخفاض كبير فى أسعار ياميش شهر رمضان ومستلزمات الشهرالكريم الأمر الذى أدى إلى وجود زحام كبير على تلك المستلزمات عن العام الماضى ، حيث أكد معظم أصحاب المحلات إنخفاض الأسعار عن العام الماضي إلى 25 % .

انخفاض أسعار ياميش رمضان 25 عن العام (1)

يقول السيد طه من محافظة أسوان ومقيم بفرش لبيع البلح بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن أسعار البلح إنخفضت كثيرا عن العام الماضى بنحو مايقرب من 20 % وهذا الأمر أدى إلى تزاحم يوما من قبل الأهالى عن العام الماضى والتى كانت أسعاره مرتفعة حيث تبدأ أسعار البلح من 15 جنية حتى 50 جنية حسب نوع البلح نفسة حيث أنه موجود أمواج كثيرة من البلح ولايعرفها سور التجار فقط. 

انخفاض أسعار ياميش رمضان 25 عن العام (2)

ويشير أحمد محمود عامل بأحدى محلات العطارة بمدينة بمحافظة المنوفية، أن أسعار ياميش رمضان تشهد هذا العام إنخفاض كبير جدا عن العام الماضى كمثال  بندق 180 فى العام الماضى  إلى 150فى العام الحالى والوز من 210 إلى 190،فزدق 300 إلى 280،والزبيب 90 إلى 70
،عين جمل 100 إلى 90 ومعظم أنواع الياميش تشهد إنخفاض فى الأسعار. 

انخفاض أسعار ياميش رمضان 25 عن العام (3)

ورجح أحمد محمود أن تراجع الأسعار يرجع إلى قيام مجالس المدن والأحزاب لتنظيم معارض مستلزمات رمضان بأسعار مخفضة بمعظم مراكز المحافظة. 

انخفاض أسعار ياميش رمضان 25 عن العام (4)

ومن جانبة أكد  اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية ،أنه أفتتح معرضان لمستلزمات شهر رمضان المبارك لبيع السلع الأساسية والغذائية طوال الشهر المبارك  بمركز قويسنا وأشمون  .

انخفاض أسعار ياميش رمضان 25 عن العام (5)

وأكد محافظ المنوفية،على  أن الهدف من تلك المعرض توفير كافة السلع الإستهلاكية والرمضانية للمواطنين بأسعار مناسبة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمراعاة الظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعماً للأسر الأكثر إحتياجاً بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

انخفاض أسعار ياميش رمضان 25 عن العام (6)

وأكد عاطف هلال وكيل مديرية التموين بمحافظة المنوفية، على تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية لمتابعة الأسعار ومراجعة الصلاحية للكسف عن السلع المنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو الغير مطابقة للمواصفات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

انخفاض أسعار ياميش رمضان 25 عن العام (7)

وأضاف الجمال أنه يتم تحرير محاضر للمحلات التى تقوم بدلاء الأسعار، أو رفضها طبع الأسعار على المنتجات حتى تقوم بيع السلع دون تحديد سعر .

انخفاض أسعار ياميش رمضان 25 عن العام (8)

يأتي هذا فى إطار إستعدادات محافظة المنوفية والأجهزة التنفيذية لإستقبال شهر رمضان الكريم وبذل أقصى الجهود لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين ومكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار.

 
انخفاض أسعار ياميش رمضان 25 عن العام (9)
 

 

انخفاض أسعار ياميش رمضان 25 عن العام (10)
 

 

انخفاض أسعار ياميش رمضان 25 عن العام (11)
 

 

انخفاض أسعار ياميش رمضان 25 عن العام (12)
 

 

انخفاض أسعار ياميش رمضان 25 عن العام (13)
 

 

انخفاض أسعار ياميش رمضان 25 عن العام (14)
 

 

انخفاض أسعار ياميش رمضان 25 عن العام (15)

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