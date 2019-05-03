صور.. الصحة: إصابة 15 مواطنًا فى حريق بمنطقة الموسكى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، إصابة 15 مواطنا فى حادث حريق بمخزن بالدور الأراضى بعقار مكون من اربعة طوابق، بشارع اليهود، منطقة الموسكى، محافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور نشوب الحريق تم الدفع ب 5 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث.

وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يعانون من اختناقات حيث تم إسعاف 10 حالات بموقع الحادث وغادروا، فيما تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى أحمد ماهر، وحالة إلى مستشفى سيد جلال، مؤكدا أن جميع المصابين حالتهم مستقرة تماما ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.