video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 03 مايو 2019 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة يابانية: آبي مستعد للاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية دون شروط

الجمعة، 03 مايو 2019 03:48 م
صحيفة يابانية: آبي مستعد للاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية دون شروط رئيس وزراء اليابان شينزو أبى
(رويترز)
إضافة تعليق

 نقلت صحيفة اليوم الجمعة عن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي قوله إنه مستعد للاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون دون شروط لإنهاء حالة انعدام الثقة التي طال أمدها بين البلدين.

 

وجاءت تصريحات آبي لصحيفة سانكي بعد أيام من اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن وتوجيه الشكر له على أنه أثار قضية احتجاز كوريا الشمالية عددا من المواطنين اليابانيين مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في القمة بينهما في فبراير شباط.

 

وعلى مدى سنوات كانت اليابان تضع حل قضية مواطنيها، الذين خطفهم عملاء من كوريا الشمالية قبل عقود في إطار تدريب جواسيس، شرطا لتحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع بيونجيانج.

 

وتسعى اليابان مثل الولايات المتحدة إلى إنهاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

 

ولمح آبي إلى تغيير موقف بلاده في مقابلة مع الصحيفة أجريت يوم الأربعاء بقوله إن الطريقة الوحيدة "لكسر الشك المتبادل الراهن" بالنسبة له هي أن يجري محادثات غير مشروطة مع كيم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليابان والصين وكوريا الجنوبية تتعهد بمعارضة الحمائية التجارية

"كلام ستات" يعرض أغلى فاكهة فى العالم..ويحذر من عقاقير البرد كونها تسبب جلطات قلبية..ويكشف وسائل الترفية العالية بكوكب اليابان..يؤكد:الضحك الهستيرى يغلق مدرسة بتنزانيا ويصيب ألف شخص بأزمات

"كلام ستات".. اليابان توفر حمامات للاغتسال بالشوارع العامة (فيديو)

اليابان

كوريا الشمالية

أبى

زعيم كوريا الشمالية




لا تفوتك
سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

مع اقتراب إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى فى أمريكا.. الإخوان يعترفون: التنظيم الدولى كالقاعدة وداعش.. وقيادى تاريخى يطالب بحله لتفادى القرار الأمريكى.. وتوقعات بانقلاب بريطانيا على الجماعة حال تصنيفهم فى واشنطن

مع اقتراب إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى فى أمريكا.. الإخوان يعترفون: التنظيم الدولى كالقاعدة وداعش.. وقيادى تاريخى يطالب بحله لتفادى القرار الأمريكى.. وتوقعات بانقلاب بريطانيا على الجماعة حال تصنيفهم فى واشنطن

الأزهر الشريف يستعد لشهر رمضان بخطة متكاملة.. دروس بعد العصر لأعضاء هيئة كبار العلماء تناقش مجموعة قضايا فكرية وفقهية شبابية.. ومحاضرات بعد الظهر للصائمين واستقبال لفتاويهم.. التراويح 20 ركعة بجزء والتهجد بآخر

الأزهر الشريف يستعد لشهر رمضان بخطة متكاملة.. دروس بعد العصر لأعضاء هيئة كبار العلماء تناقش مجموعة قضايا فكرية وفقهية شبابية.. ومحاضرات بعد الظهر للصائمين واستقبال لفتاويهم.. التراويح 20 ركعة بجزء والتهجد بآخر

العصار فى جولة بالشركات الصينية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمصر

العصار فى جولة بالشركات الصينية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة