"صحة الإسكندرية" تبدأ حملة شاملة لمقاومة من الحشرات والقوارض

الاسكندربة جاكلين منير

أعلن الدكتور علاء عثمان ، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن بدء حملة شاملة تنظمها الإدارة العامة للامراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية لمقاومة الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض بالتعاون مع أحياء المحافظة المختلفة.

وأوضح "عثمان "، أن الحملة تستمر لمدة 3 شهور بجدول زمنى يغطى كافة أحياء المحافظة للقضاء على الحشرات فى موسم الصيف، وكذلك مكافحة القوارض التى تظهر أعدادها بكثرة عقب موسم حصاد المحاصيل الشتوية.

وقال الدكتور هشام الفيشاوى مدير عام الإدارة العامة للأمرض المتوطنة ، أن الفرق المشاركة فى الحملة تشمل 8 فرق من مديرية الشئون الصحية و10 فرق من الأحياء بإجمالى 18 فرقة تضم كل فرق 3 أفراد ، وتقوم تلك الفرق برش مبيدات على هيئة ضباب مرتين يوميا عند الفجر والغروب للقضاء على الحشرات الطائرة ، كما تقوم برش أماكن تجمعات القمامة والمياه الراكدة التى تعد بيئة خصبة لتوالد يرقات البعوض ، ويكون الرش باستخدام المبيدات التى توفرها الإدارة العامة للامراض المتوطنة والتى يجرى خلطها وتركيبها تحت إشراف المهندسين الزراعيين التابعين للإدارة.

كما أكد الدكتورعلاء عثمان ، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ،أنه تم البدء فى تنفيذ خطة عمل بالتنسيق بين الإدارات الفنية التابعة للمديرية وباقي الجهات المسئولة بالمحافظة.

وقال "عثمان" أن فرق مراقبى الأغذية كثفت المرور على أماكن تصنيع وبيع المواد الغذائية للتأكد من مطابقة المواصفات الصحية للسلع ولاشتراطات أماكن عرضها وتصنيعها كما تقوم باستمرار بأخذ العينات وإرسالها للمعامل الرئيسية بالمديرية لفحصها والتأكد من سلامتها ، مع تعليمات بتشديد الرقابة على سرادقات وسيارات بيع اللحوم وموائد الرحمن والسلع التي يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان المبارك .

وأضاف "عثمان"، أن وجه جميع المستشفيات التابعة للمديرية للحرص على الاستعداد الكامل للأطقم الطبية خلال اليوم وخاصة في ساعات الإفطار وصلاة التراويح، مع التأكيد على تواجد رصيد كاف من الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم لمواجهة أي طارئ..

وأشار إلى أن الوحدات الصحية التابعة للمديرية تعمل في شهر رمضان فترات مسائية حتى قرب الإفطار مع وجود وحدات تعمل بالتبادل على مدار 24 ساعة يوميا لضمان تقديم الخدمة للمرضى، كما تم التنسيق مع مرفق الإسعاف لزيادة أطقم العمل لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات ومواجهة احتمال نقص الخدمة الصحية في القطاع الخاص خلال فترات الصيام، مع وضع سيارات إسعاف بنقاط تمركز بالمستشفيات والمتنزهات والطرق السريعة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه تم التنبيه على المستشفيات والإدارات المختلفة بعمل ندوات لتوعية المرضى بطرق ومواعيد تناول العلاج خلال الصيام وتوضيح الحالات التي يمكن لها الصيام مع الاستمرار في العلاج والأخرى التي لا يمكن لها الصيام حفاظا على صحتهم.

من جهه أخرى صرح الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية - بأنه تم تنظيم يوم علمى مشترك بين قسمى العلاجى الطبيعى وجراحة العظام بمستشفى برج العرب المركزى بعنوان "إعادة بناء وتأهيل الرباط الصليبى الامامى" ، تناول الحديث فى هذا المجال وحاضر فيه عدد من استشاري جراحة العظام والعلاج الطبيعى .

وقال الدكتور عمر بن الخطاب على مدير إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ، أن اليوم العلمى حضره ما يزيد عن 90 من أخصائى العلاج الطبيعى وأطباء العظام بالإسكندرية وناقش موضوعات أهمها جراحة تمزق الرباط الصليبى الأمامى ، وتشوهات الركبة ، والتاهيل المبنى على الأدلة الطبية ، ومتلازمة الألم الرضفي الفخذي .