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الجمعة، 03 مايو 2019 03:41 م
خالد صلاح
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صادرات شركة النفط الوطنية الفنزويلية تزيد 8% فى إبريل

الجمعة، 03 مايو 2019 02:31 م
صادرات شركة النفط الوطنية الفنزويلية تزيد 8% فى إبريل نفط
رويترز
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كشفت بيانات من رفينيتيف أيكون، أن صادرات شركة النفط الوطنية الفنزويلية بي.دي.في.اس.ايه فى أبريل بلغت 1.06 مليون برميل يوميا من النفط الخام ومنتجات التكرير بزيادة 8% عن مارس حيث نجحت الشركة الخاضعة لعقوبات فى زيادة الشحنات إلى الصين.
 
وفرضت الحكومة الأمريكية أشد العقوبات على الإطلاق على الشركة فى نهاية يناير مما أدى لاضطراب تدفقات النفط الفنزويلى إلى الولايات المتحدة التى كانت فى السابق المقصد الأول لصادرات خام فنزويلا عضو أوبك.
 
ووفقا للبيانات، تراجعت صادرات النفط الفنزويلى 40 % فى الشهر الأول بعد فرض العقوبات لكنها ظلت مستقرة منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك فى الأغلب إلى الشحنات المتجهة إلى مشترين من الصين والهند.
 
ولم ترد شركة النفط الوطنية على طلب للتعقيب.
 
غير أن الوضع قد يتغير فى مايو حيث انقضت المدة الممنوحة للشركات الأمريكية لإنهاء الاتفاقات القائمة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية يوم 28 أبريل.
 
وكشفت وثائق سرية لشركة النفط الفنزويلية وبيانات أيكون أن برامج التحميل، التى تشمل جداول الصادرات، تبدو ضئيلة مما يشير إلى أن الشحنات قد تتراجع فى الأسابيع المقبلة.
 

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