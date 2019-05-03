شوارع مصر تحت مجهر المرور.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان شوارع مصر تحت مجهر المرور، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، كاميرات المراقبة.. شاهد شاف كل حاجة.. وثقت بطولة رجال الشرطة أثناء ملاحقة إرهابى الدرب الأحمر.. كشفت الأسباب الحقيقية وراء حادث محطة مصر.. المحليات تلزم أصحاب الأكشاك والمحال بتركيبها.. وانتعاش فى سوق البيع والسعر يبدأ من 2000 جنيه وترصد لمسافة 20 كليو متر.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ خبراء ليبيون لـ«اليوم السابع»: المجلس الرئاسى الليبى تحالف مع الجماعات الإرهابية.. عملية تحرير طرابلس هدفها استعادة سلطة الدولة من قبضة المسلحين.. إغفال تفعيل الترتيبات الأمنية سبب الأزمة.. وحكومة السراج رهينة لميليشيات مسلحة تسيطر على طرابلس.. وعدم تفعيل بنود اتفاق الصخيرات تسببت فى تدهور الأوضاع

ـ شوارع مصر تحت مجهر المرور.. 1200 كاميرا بالميادين.. كاميرات المراقبة.. شاهد شاف كل حاجة.. وثقت بطولة رجال الشرطة أثناء ملاحقة إرهابى الدرب الأحمر.. كشفت الأسباب الحقيقية وراء حادث محطة مصر.. المحليات تلزم أصحاب الأكشاك والمحال بتركيبها.. وانتعاش فى سوق البيع والسعر يبدأ من 2000 جنيه وترصد لمسافة 20 كليو متر

ـ ياسمين عبدالعزيز: «لآخر نفس» تحدٍ جديد والكوميديا مملكتى الخاصة

ـ "مدبولى" يلتقى الرئيس اللبنانى ورئيس مجلس النواب.. القاهرة ضيف شرف المنتدى الاقتصادى وعروض نجاح مصر فى الإصلاح.. الحريرى: علينا الاستفادة من نجاح التجربة المصرية.. ونبيه برى: السيسى قيادة استثنائية.. رئيس النواب: الرئيس المصرى تحمل ما لا يمكن تحمله ولولا قراراته الصعبة ما حققت مصر كل هذا التقدم.. ميشيل عون: نعوِّل على دور مصر ورئيسها لدعم التعاون العربى فى ظل الظروف الدقيقة التى يمر بها العالم العربى

ـ منتدى السياحة العالمى يختار مصر نموذجًا لمواجهة الأزمات والخروج منها أكثر صلابة

ـ ارتفاع أجور العاملين بالدولة إلى 301 مليار جنيه بالموازنة الجديدة

ـ الصحافة الإسبانية تكشف: محمد صلاح يرفض ريال مدريد من أجل تحقيق حلم برشلونة

ـ حصل على 150 ألف جنيه من الجهاز «المشروعات الصغيرة» دعم وليد فى مشروع صناعة التحف بالبحيرة

ـ "الزراعة": حصاد 490 ألف فدان قمح