شاهد..رمضان شهر عبادة وعمل.. ترجمة خطبة الجمعة لـ16 لغة ولإشارة الصم والبكم

كتب - إسماعيل رفعت

أطلقت وزارة الأوقاف، ترجمة خطبة الجمعة بـ16 لغة مختلفة من لغات العالم، وترجمتها حول موضوع رمضان شهر عبادة وعمل إلى لغة الإشارة للصم والبكم، مؤكدة أنه في إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، و في ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية ، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.

وذلك باللغة العربية مع ترجمتها إلى لغة الإشارة، وست عشرة لغة إضافة إلى الخطبة المسموعة.

لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط هنا

لسماع الخطبة اضغـــط هنا

للاطلاع على نص الخطبة يرجى الضغط هنا

أولًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط هنا

ثانيًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط هنا

ثالثًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط هنا

رابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط هنا

خامسًا :للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط هنا

سادسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية اضغط هنا

سابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط هنا

ثامنًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط هنا

تاسعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط هنا

عاشرًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط هنا

الحادي عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط هنا

الثاني عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط هنا

الثالث عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط هنا

الرابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط هنا

الخامس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط هنا

السادس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط هنا

وأكدت الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة ” رمضان شهر عبادة وعمل” يتناول فضل الله (عز وجل) على عباده بأن جعل لهم مواسم للخيرات ، تتوالى فيها النفحات ، وتتنزل فيها الرحمات ، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : ( إِنَّ لِرَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا ، لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لَا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا ) ، وإن من أعظم هذه المواسم شرفًا ، وأكثرها بركةً وفضلًا شهر رمضان المبارك ؛ سيد الشهور وأعظمها ، ولقد كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يستبشر بقدوم رمضان ، ويبشر أصحابه (رضوان الله عليهم) بهذه المنحة الربانية .