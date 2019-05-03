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شاهد.. جامعة تورينو الإيطالية تمنح حاكم الشارقة الدكتوراه الفخرية بالتنمية الحضرية

الجمعة، 03 مايو 2019 10:48 م
شاهد.. جامعة تورينو الإيطالية تمنح حاكم الشارقة الدكتوراه الفخرية بالتنمية الحضرية منح حاكم الشارقة الدكتوراه الفخريه فى إيطاليا
كتب إبراهيم حسان
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منحت جامعة تورينو الإيطالية، حاكم الشارقة الدكتوراه الفخرية في مجال التنمية الحضرية والإقليمية، وتعتبر أول دكتوراه فخرية تمنحها الجامعة منذ إنشائها قبل 150 عاماً.

وكان الشيخ سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، زار المتحف الوطنى للسينما فى مبنى مولي أنتونيليانا التاريخي بمدينة تورينو الإيطالية، وتجول في أروقة المتحف الذي يحتوي على عدة طوابق تضم عدداً من الشاشات واللوحات والصور لبدايات انطلاق السينما في إيطاليا.

وخلال زيارته لإيطاليا، التقى الشيخ سلطان القاسمى، كيارا أبيندينو عمدة مدينة تورينو الإيطالية، ضمن فعاليات أيام الشارقة الثقافية بالتزامن مع حلول الشارقة ضيف شرف معرض تورينو الدولى للكتاب.

وبحث حاكم الشارقة مع عمدة مدينة تورينو عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، كما تناول الاجتماع مناقشة سبل التنسيق والتعاون الثقافي بين إمارة الشارقة ومدينة تورينو بما يسهم في تحقيق التبادل الحضاري المتميز، فيما أثنى على ما تضمه مدينة تورينو الايطالية من موروثات ثقافية وتاريخية تنعكس من خلال الكثير من المتاحف والمعارض الثقافية بالإضافة إلى الفنون المعمارية المتميزة في المباني والقصور التاريخية.

رحبت عمدة مدينة تورينو بحاكم الشارقة معربةً عن فخرها بهذه الزيارة التي تعكس الاهتمام الثقافي المشترك بين الشارقة وتورينو ومشيدةً بدوره في دعم المبادرات الثقافية والعمل على نقل مفهوم التبادل الحضاري الصحيح بين الشرق والغرب.

حاكم الشارقة يزور المتحف الوطني للسينما بإيطاليا
حاكم الشارقة يزور المتحف الوطني للسينما بإيطاليا

 

حاكم الشارقة يزور المتحف الوطني للسينما بإيطاليا2
حاكم الشارقة يزور المتحف الوطني للسينما بإيطاليا

 

حاكم الشارقة يزور المتحف الوطني للسينما بإيطاليا4
حاكم الشارقة يزور المتحف الوطني للسينما بإيطاليا

 

حاكم الشارقة يزور المتحف الوطني للسينما بإيطاليا5
حاكم الشارقة يزور المتحف الوطني للسينما بإيطاليا

 

حاكم الشارقة يزور المتحف الوطني للسينما بإيطاليا7
حاكم الشارقة يزور المتحف الوطني للسينما بإيطاليا

 

حاكم الشارقة يزور المتحف الوطني للسينما بإيطاليا71
حاكم الشارقة يزور المتحف الوطني للسينما بإيطاليا

 

حاكم الشارقة يلتقى عمدة مدينة تورينو الإيطالية
حاكم الشارقة يلتقى عمدة مدينة تورينو الإيطالية

 

حاكم الشارقة يلتقى عمدة مدينة تورينو الإيطالية.jpg1
حاكم الشارقة يلتقى عمدة مدينة تورينو الإيطالية

 

حاكم الشارقة يلتقى عمدة مدينة تورينو الإيطالية.jpg2
حاكم الشارقة يلتقى عمدة مدينة تورينو الإيطالية

 

حاكم الشارقة يلتقى عمدة مدينة تورينو الإيطالية.jpg3
حاكم الشارقة يلتقى عمدة مدينة تورينو الإيطالية

 

منح حاكم الشارقة الدكتوراه الفخرية
منح حاكم الشارقة الدكتوراه الفخرية

 

منح حاكم الشارقة الدكتوراه الفخرية.PNG2
منح حاكم الشارقة الدكتوراه الفخرية

 


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