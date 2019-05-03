س و ج.. تعرف على خلية تفجير الضغط العالى بعد عقاب 34 متهمًا بـ"المؤبد"

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، كلمة النهاية فى محاكمة 45 متهمًا فى القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالى"، وعاقبت 34 منهم بالسجن المؤبد 25 سنة و11 بالسجن المشدد 10 سنوات.

وخلال النقاط التالية نجيب على أهم التساؤلات فى الدعوى:

- ما الدائرة التى أصدرت الحكم؟

ــ صدر الحكم من الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

- كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

نظرت المحكمة فى الدعوى 27 جلسة أولها جلسة 19 ديسمبر 2016، وأخرها جلسة 30 أبريل 2019 والتى أصدرت فيها المحكمة حكمها على المتهمين.

- ما أهم الأحراز التى فضتها المحكمة؟

- فضت المحكمة الأحراز فى أكثر من جلسة، ففى جلسة 30 أبريل 2017، عرضت أحراز عبارة عن 2203 طلقة كانت بحوزة بعض المتهمين وبعضها تم ضبطه فى أماكن للتنظيم، وبندقيتين آليتين، وفرد خرطوش، ومسدس.

كما عرضت منشورات تحريضية وصور من فض اعتصام رابعة وصور للرئيس المعزول مرسى، وعرضت حرزًا يضم 23 ألف دولار و17 ألف جنيه تم ضبطه بحوزة المتهم إسلام فاروق.

- كم عدد المتهمين الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد؟

حصل 34 متهمًا على حكم بالسجن المؤبد؛ وهم علاء محمد عبد النبي، محمود حسن محمد، رمضان صالح، طه محمد، رمضان محمد، وحيد فتحي، أحمد أبو الفتوح، محمد مصطفي، محمد سليمان، محمد فريد، عبد الرحمن أحمد، أحمد دياب، أحمد محمد، أحمد شبانة، باقى محمد، أشرف محمد، إسلام فاروق، وأحمد أبو السعود، إسلام علي، محمد رأفت، سراج الدين عبد الحميد، وحمدى عبد الفتاح، أحمد عبد الفتاح، ومحمود سليمان، محمد السيد، مجدى محمد مصطفي، محمد عبد التواب، محمد فاضل، ومجاهد مجدي، محمد عبد الفتاح، أحمد محمود، باقى محمد، أشرف بدري، ومحمد عبد الرؤوف.

- كم عدد المتهمين الذين حصلوا على حكما بالسجن المشدد 10 سنوات؟

حصل 11 متهما على حكما بالسجن 10 سنوات وهم أحمد محمد، حمدين راشد، محمد أشرف، محمد إبراهيم، ومحمد محمود، مصطفى محمد، رمضان محمد، ربيع محمد، أحمد محمد أبو زيد، والسيد إبراهيم، واحمد محمد بسيونى.

- ما العقوبة التبعية التى وضعتها المحكمة للمتهمين؟

قضت المحكمة فى حكمها بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

- ما أهم التهم التى واجهت المتهمين فى القضية؟

شمل أمر الإحالة العديد من التهم التى وجهت للمتهمين؛ منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تخريب الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وخرطوش.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.