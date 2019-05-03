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سياسى ليبى: عدم تفعيل بنود اتفاق الصخيرات تسببت فى تدهور الأوضاع

الجمعة، 03 مايو 2019 12:08 ص
سياسى ليبى: عدم تفعيل بنود اتفاق الصخيرات تسببت فى تدهور الأوضاع الاوضاع فى طرابلس
كتب أحمد جمعة
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قال المحلل السياسى الليبى صالح الزوبيك، أن المجتمع الدولى والاقليمى يتحملان تدهور الأوضاع فى ليبيا، مشيرا إلى أن عدم تفعيل بنود اتفاق الصخيرات الموقع فى المغرب عام 2015 تسبب فى ترسيخ وجود التشكيلات والمليشيات المسلحة التى كان يجب حلها وتسليم أسلحتها.
 
وأكد الزوبيك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ان إهمال تفعيل الترتيبات الأمنية وتكريس الانقسام المؤسسى فى ليبيا بعد توقيع اتفاق الصخيرات تسبب فى وصول البلاد لهذه الحالة الصعبة، منتقدا عدم توحيد مؤسسات الدولة الليبية بعد توقيع اتفاق الصخيرات.
 
وأشار المحلل السياسى الليبى إلى أن التشكيلات والمليشيات المسلحة المنتشرة فى طرابلس تسببت فى حالة الفراغ بالبلاد، مؤكدا وجود مليشيات مسلحة ارتكبت جرائم فى حق الشعب الليبى.
 
واتهم المحلل السياسى الليبى بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا برئاسة غسان سلامة لتحريضها للمليشيات المسلحة فى طرابلس، مؤكدا دعمه لوجود مؤسسة رسمية نظامية موحدة وفقا للقانون والتعاطى مع أى مليشيات مسلحة فى البلاد.
 
وأوضح، أن كل ما يجرى هى تراكمات منذ توقيع اتفاق الصخيرات فى المغرب دفعت ليبيا لهذا الوضع الانسانى الكارثى.
 
 

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