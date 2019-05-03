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سياسى ليبى: أهالى طرابلس يرحبون بدخول الجيش للقضاء على الإرهابيين

الجمعة، 03 مايو 2019 11:35 ص
سياسى ليبى: أهالى طرابلس يرحبون بدخول الجيش للقضاء على الإرهابيين سراج الدين التاورغى
كتب : أحمد جمعة
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قال السياسى الليبى سراج التاورغى ان الجيش الوطنى الليبى يتبع استراتيجية وتكتيك محكم لتطهير طرابلس، مشيرا إلى ترحيب أهالى العاصمة الليبية بدخول الجيش إلى المدينة.

وأكد التاورغى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ان الجيش الليبى يسحب التشكيلات المسلحة والجماعات الإجرامية إلى خارج طرابلس، لافتا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف المليشيات المسلحة.

كان الجيش الوطنى الليبى قد أعلن مساء الخميس، القضاء على خمسين مسلحا في صفوف مليشيات طرابلس.

وقال الجيش الليبى فى بيان صحفى أنه دفع بالأطقم الطبية وأجهزة الإسعاف والطواريء ، لانتشال جثث عناصر المليشيات المسلحة من منطقة  السبيعة جنوبى طرابلس عقب تحريرها من المسلحين.

وأوضح التاورغى أن معاناة أهالى طرابلس من وجود التشكيلات والمليشيات المسلحة دفعهم لتأييد عملية دخول الجيش الليبى، مؤكدا أن انتفاضة كبيرة ستندلع وسط طرابلس تضامنا مع دخول قوات الجيش لتطهير المدينة من الإرهابيين.

وأطلق الجيش الوطنى الليبى عملية عسكرية لتحرير طرابلس من قبضة الإرهابيين فى الرابع من أبريل الماضى، للقضاء على التشكيلات المسلحة والجماعات المتطرفة التى تسيطر على مقرات الحكومات والوزارات.


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