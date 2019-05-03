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سى إن إن: ارتفاع قتلى مظاهرات فنزويلا لـ4 وأكثر من 100 مصاب واعتقال 119

الجمعة، 03 مايو 2019 02:39 م
سى إن إن: ارتفاع قتلى مظاهرات فنزويلا لـ4 وأكثر من 100 مصاب واعتقال 119
كتبت فاطمة شوقى
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أكدت شبكة "سى إن إن" أن ما لا يقل عن 4 اشخاص لقوا مصرعهم خلال المظاهرات التى بدأت الثلاثاء الماضى فى فنزويلا، كما خلفت المظاهرات أكثر من 100 جريح واعتقال 119.

وأشارت إلى أن جوروبيث روسيو جارثيا، 27 عامًا، أصيب بعيار نارى فى رأسه أثناء مظاهرة فى ألتاميرا، ويوفير هيرنانديز فاسكويز، 14 عاماً، وأصيب بعيار نارى يوم الأربعاء، ويوسنير جراتيرول، 16 عاماً، أصيب بعيار نارى اثناء مظاهرة فى فيكتوريا بولاية أراجوا، وتوفى صمويل إنريك منديز، 25 عاماً، بعد إصابته بجروح فى مظاهرة فى ولاية أراجوا.

وتصاعدت التوترات فى فنزويلا، العام الجارى، بعد أن أعلن رئيس المعارضة خوان جوايدو، رئيس البرلمان، الذى تسيطر عليه المعارضة، فى 23 يناير، نفسه رئيساً بالوكالة بموجب الدستور، قائلاً إنه أعيد انتخاب مادورو عن طريق التزوير العام الماضى.

وسارعت الولايات المتحدة وعدد من كبرى دول أمريكا اللاتينية ومن بينها البرازيل والبيرو وتشيلى إلى دعم جوايدو، تبعتها بعد ذلك عدة دول من الاتحاد الأوروبى، إلا أن مادورو، الذى تولى السلطة من هوجو شافيز فى 2013 ودخلت البلاد فى عهده كارثة اقتصادية، يحظى بدعم روسيا والصين، أكبر دولتين مقرضتين لفنزويلا.


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