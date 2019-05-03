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سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

الجمعة، 03 مايو 2019 09:55 ص
سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء الحجر الصحي بمطار القاهرة - ارشيفية
كتب هانى عثمان
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عزلت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، 9 ركاب أفارقة فور وصولهم من بلادهم، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.
 
أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من إحدى الدول الإفريقية، فوجئ أطباء الحجر الصحى بعدم حمل 9 ركاب  من أعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوي .
 
من جانبه، أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولى، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار إلى مستشفي الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار .
 

 


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