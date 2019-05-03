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سعر الذهب اليوم 3 – 5 – 2019 فى مصر

الجمعة، 03 مايو 2019 01:19 م
سعر الذهب اليوم 3 – 5 – 2019 فى مصر الذهب
كتب – إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب انخفاض جديد بقيمة جنيه واحد فى سوق الصاغة، اليوم الجمعة 3 مايو 2019، بعد انخفاض سعر الذهب أمس الخميس بقيمة 4 جنيهات نتيجة تراجع سعر الذهب عالمياً، لأدنى مستوى له فى أكثر من 3 أشهر.
 
وهبطت أسعار الذهب عالميا لأدنى سعر لها، بعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى الأمريكى بشأن الاتجاه لخفض سعر الفائدة، مما عزز من الدولار والأسهم، وتسبب فى هبوط سعر الذهب عند 1269 دولار للأوقية.
 
وفى هذا الإطار، يقول مهدى عبد الفتاح تاجر ذهب، إن أسعار الذهب اليوم الجمعة سجلت 608 جنيها للجرام من عيار 21، وسجل الذهب عيار 18 قرابة 521.25 جنيها للجرام، وسجل الجرام من عيار 24 قرابة 695 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 4864 جنيها.
 
معدن الذهب من المعادن التى تحرص الأسر المصرية على شراءه فى المناسبات المختلفة، لكن يزداد الطلب على شراء الذهب فى مصر خلال فترات الأعياد، خاصة عيد الفطر حيث تزيد حفلات الخطوبة.
 
الطلب على الذهب فى صعيد مصر يكون بصورة أكبر على عيار 21 حيث تحرص محافظات الصعيد على شراءه لسهولة بيعه ولمعته الواضحة، فيما يزداد الطلب على الذهب عيار 18 فى القاهرة الكبرى.
 
 
 

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