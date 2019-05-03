سعد الحريرى يقود سيارته بنفسه لإصطحاب مصطفى مدبولى للمطار

رسالة بيروت - هند مختار

حرص سعد الحريرى ، رئيس الوزراء اللبنانى علي قيادة سيارته بنفسه لتوصيل نظيره المصرى ، الدكتور مصطفى مدبولى ، للمطار وتوديعه خلال مغادرته لبنان وعودته للقاهرة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريرى، رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، وقعا على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم التوقيع عليها، هى: مذكرة تفاهم فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارة الاتصالات اللبنانية، ومذكرة تفاهم لأصول تبادل الخبرات الضريبية بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين الحكومتين بشأن استيراد مواد البناء المصرية (الزلط والرمل) إلى لبنان، وبرنامج تنفيذى فى مجال الترويج للاستثمار، بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات فى لبنان، للأعوام 2019-2021، بالإضافة إلى التوقيع على محضر اجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين