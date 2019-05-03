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رويترز: تراجع صادرات نفط إيران فى مايو مع تضييق واشنطن الخناق عليها

الجمعة، 03 مايو 2019 02:35 م
رويترز: تراجع صادرات نفط إيران فى مايو مع تضييق واشنطن الخناق عليها نفط
لندن – رويترز
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قالت مصادر بقطاع النفط إن صادرات إيران من الخام ستتراجع فى مايو مع تضييق واشنطن الخناق على مصدر الدخل الرئيسى لطهران، مما سيعمق فاقد المعروض العالمى الناتج عن العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا والتخفيضات التى تقودها أوبك.
 
 
كانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران فى نوفمبر بعد الانسحاب من الاتفاق النووى المبرم فى 2015 بين طهران والقوى العالمية الست، قلصت تلك العقوبات بالفعل صادرات النفط الإيرانى أكثر من النصف إلى مليون برميل يوميا أو أقل.
 
 
وقالت واشنطن، مستهدفة وقف مبيعات إيران تماما، إن جميع الإعفاءات الممنوحة لمستوردى النفط الإيرانى ستنتهى هذا الأسبوع. وتقول إيران إن التوقف التام لن يحدث، لكن مسؤوليها يتأهبون لتراجع فى الإمدادات.
 
 
وقال مسؤول إيرانى مطلع على السياسة النفطية إن الصادرات قد تهبط إلى 700 ألف برميل يوميا بل وربما إلى 500 ألف برميل يوميا من مايو أيار فصاعداً، وقال مصدر فى أوبك إن من المرجح أن تستمر الصادرات الإيرانية عند حوالى 400 إلى 600 ألف برميل يوميا.
 
 
وقالت المحللة سارة فاكشورى إن من المرجح أن تستطيع إيران المحافظة على بعض الشحنات لسداد ديون مستحقة للصين والهند، ولضخها فى المخزونات بالصين، إضافة إلى تهريب كمية محدودة كما فعلت فى ظل عقوبات سابقة.
 
 
وقالت "من المهم ملاحظة أن صفر مبيعات نفطية فى مايو أيار لا يعنى أنه لن تكون هناك تسليمات نفطية للصين أو الهند خلال الشهر.
 
 
"إجمالا، إيران تستطيع تصدير ما بين 200 و550 ألف (برميل يوميا) من النفط. ليست بالكامل نفطا مبيعا."
 
 
ويتوقع المحللون فى إنرجى أسبكتس تراجعا فى الشحنات الإيرانية إلى حوالى 600 ألف برميل يوميا من مايو.
 
 
يلف الغموض صادرات إيران على نحو متزايد منذ عودة العقوبات الأمريكية فى نوفمبر، ولم تعد طهران تبلغ منظمة البلدان المصدرة للبترول بأرقام إنتاجها ولا توجد معلومات مؤكدة عن الصادرات.
 
 
وبعض صادرات نفط إيران غير مرصودة بالفعل، مما يزيد صعوبة تقييم الحجم الفعلى.
 
 
وتفيد تقديرات رفينيتيف أيكون وكبلر، وهى شركة ترصد التدفقات النفطية، أن عضو أوبك صدر ما بين 1.02 مليون و1.30 مليون برميل يومياً من الخام والمكثفات فى إبريل.
 

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صادرات نفط

واشنطن

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