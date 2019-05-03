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رمزى الرميح: تحرك الجيش الليبى نحو طرابلس يهدف لتطهيرها من الإرهابيين

الجمعة، 03 مايو 2019 02:41 م
رمزى الرميح: تحرك الجيش الليبى نحو طرابلس يهدف لتطهيرها من الإرهابيين حفتر ورمزى الرميح
كتب : أحمد جمعة
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قال المستشار السابق للجيش الليبى رمزى الرميح إن عملية الجيش الوطنى فى طرابلس هدفها القضاء على الإرهابيين والمتشددين فى العاصمة، مشيرا إلى تحركات تقودها تركيا وقطر لإفشال أى عملية سياسية فى البلاد.

 

وأكد الرميح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ان الدوحة وأنقرة تحركتا لاستهداف المؤسسات الليبية فى طرابلس ونشر الفوضى، متهما الدولتان بالتحرك لإفساد أى حل سياسى للأزمة الليبية وتحديدا فى مدينة غدامس.

 

وأشار الرميح إلى نقل عدد من الطائرات لمقاتلين فى تنظيم داعش وإرهابيين تم الدفع بهم إلى طرابلس لنشر الفوضى، مؤكدا وصول أسلحة خطيرة ومتطورة إلى أيدى المتطرفين فى طرابلس منها سام - 7.

 

وأكد أن الجيش الليبى كان يخطط للتحرك الجيش نحو طرابلس لتحريرها من الإرهابيين منذ فترة طويلة، موضحا أن القوات تتقدم بخطى ثابتة للقضاء على المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التى تمولها دول بعينها، مضيفا "القوات المسلحة الليبية ماضية نحو تحرير طرابلس من الإرهابيين."

 

وأطلق الجيش الوطنى الليبى عملية عسكرية لتحرير طرابلس من قبضة الإرهابيين فى الرابع من أبريل الماضى، للقضاء على التشكيلات المسلحة والجماعات المتطرفة التى تسيطر على مقرات الحكومات والوزارات.


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