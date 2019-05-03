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رئيس وزراء لبنان: توقيع مذكرة تفاهم فى قطاع الصحة مع مصر خلال أسبوعين

الجمعة، 03 مايو 2019 05:46 م
رئيس وزراء لبنان: توقيع مذكرة تفاهم فى قطاع الصحة مع مصر خلال أسبوعين رئيس وزراء مصر ولبنان
رسالة بيروت - هند مختار
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قال سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى ، إن  اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان ، تطرقت للتعاون في شتى المجالات وتم حل كافة المشاكل التى كانت تعيق الامور في بعض المجالات ، موضحا انه تم الاتفاق علي  توقيع مذكرة تفاهم خلال أسبوعين في مجال الصحة بين البلدين .

وأضاف في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اللبنانى عقب انتهاء اعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ، ان رئيس الوزراء المصرى وعد بحل كافة المشاكل التى تتعلق بطول مدة تسجيل المصانع ، موضحا ان مصر عانت من مشاكل اقتصادية خلال السنوات الماضية وتم التطرق لآليات الاستفادة من التجربة المصرية .


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