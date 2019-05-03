رئيس وزراء لبنان: توقيع مذكرة تفاهم فى قطاع الصحة مع مصر خلال أسبوعين

رسالة بيروت - هند مختار





قال سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى ، إن اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان ، تطرقت للتعاون في شتى المجالات وتم حل كافة المشاكل التى كانت تعيق الامور في بعض المجالات ، موضحا انه تم الاتفاق علي توقيع مذكرة تفاهم خلال أسبوعين في مجال الصحة بين البلدين .

وأضاف في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اللبنانى عقب انتهاء اعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ، ان رئيس الوزراء المصرى وعد بحل كافة المشاكل التى تتعلق بطول مدة تسجيل المصانع ، موضحا ان مصر عانت من مشاكل اقتصادية خلال السنوات الماضية وتم التطرق لآليات الاستفادة من التجربة المصرية .