video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 03 مايو 2019 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء أستراليا يُجبر مرشحة على الاستقالة لنشرها تعلقيات معادية للإسلام

الجمعة، 03 مايو 2019 10:44 ص
رئيس وزراء أستراليا يُجبر مرشحة على الاستقالة لنشرها تعلقيات معادية للإسلام سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالى
كانبرا أ ش أ/
إضافة تعليق

قال رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، اليوم الجمعة، إنه أجبر واحدة من مرشحى الحزب الليبرالى الأسترالى الحاكم فى الانتخابات العامة المقبلة على تقديم استقالتها من الحزب، وذلك بسبب نشرها تعلقيات معادية للإسلام على مواقع التواصل الأجتماعي.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن المرشحة جيسيكا ويلان هى ثالث عضوة تترك الحزب خلال الأسبوع الماضى بسبب نشر منشورات عدائية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف موريسون هذه المنشورات، خلال التحضير للحملة الانتخابية للحزب بولاية "فيكتوريا"، بأنها شاذة بالنسبة لمعتقدات الحزب الليبرالي.

وأضافت الشبكة أن اسم ويلان سيظل موجودا خلال إجراء التصويت فى 18 من مايو الجارى بالرغم من استقالتها، لأن التصويت المبكر فى الانتخابات قد بدأ.

ويسعى الحزب الليبرالى الحاكم إلى التركيز على تحقيق الحكومة نجاحات اقتصادية قياسية فى الانتخابات المقبلة، إلا أن العديد من الشباب الأسترالى غاضبون من الحزب بسبب إخفاقه فى التعامل مع ملف تغير المناخ.

يذكر أن مواطنا أسترالى الجنسية ويبلغ من العمر 28 عاما، يؤمن بتميز العرق الأبيض، تسبب فى مقتل نحو 51 مصليا مسلما فى مسجدين فى مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا فى 15 من مارس الماضي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شرطة أستراليا: متفجرات داعش بمحاولة استهداف الطائرة الإماراتية مصدرها تركيا

أستراليا تحذر من احتمال وقوع مزيد من الاعتداءات الإرهابية فى سريلانكا

رئيس وزراء أستراليا

أخبار أستراليا

أستراليا

الاستقالة

تعلقيات معادية للإسلام




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير التعليم ينشر صورا لأطفال المدارس اليابانية أثناء تحضير شنط رمضان

وزير التعليم ينشر صورا لأطفال المدارس اليابانية أثناء تحضير شنط رمضان

بأزياء التسعينيات.. محمد رمضان وأبطال "زلزال" فى كواليس جديدة من التصوير

بأزياء التسعينيات.. محمد رمضان وأبطال "زلزال" فى كواليس جديدة من التصوير

المنتخب يستقر على ضم السولية لقيادة الوسط مع النني و حامد

المنتخب يستقر على ضم السولية لقيادة الوسط مع النني و حامد

علماء يحددون 6 سبل لمواجهة تغير المناخ أهمها "اشتغل أقل"

علماء يحددون 6 سبل لمواجهة تغير المناخ أهمها "اشتغل أقل"

فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة