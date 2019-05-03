رئيس وزراء أستراليا يُجبر مرشحة على الاستقالة لنشرها تعلقيات معادية للإسلام

كانبرا أ ش أ/

قال رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، اليوم الجمعة، إنه أجبر واحدة من مرشحى الحزب الليبرالى الأسترالى الحاكم فى الانتخابات العامة المقبلة على تقديم استقالتها من الحزب، وذلك بسبب نشرها تعلقيات معادية للإسلام على مواقع التواصل الأجتماعي.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن المرشحة جيسيكا ويلان هى ثالث عضوة تترك الحزب خلال الأسبوع الماضى بسبب نشر منشورات عدائية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف موريسون هذه المنشورات، خلال التحضير للحملة الانتخابية للحزب بولاية "فيكتوريا"، بأنها شاذة بالنسبة لمعتقدات الحزب الليبرالي.

وأضافت الشبكة أن اسم ويلان سيظل موجودا خلال إجراء التصويت فى 18 من مايو الجارى بالرغم من استقالتها، لأن التصويت المبكر فى الانتخابات قد بدأ.

ويسعى الحزب الليبرالى الحاكم إلى التركيز على تحقيق الحكومة نجاحات اقتصادية قياسية فى الانتخابات المقبلة، إلا أن العديد من الشباب الأسترالى غاضبون من الحزب بسبب إخفاقه فى التعامل مع ملف تغير المناخ.

يذكر أن مواطنا أسترالى الجنسية ويبلغ من العمر 28 عاما، يؤمن بتميز العرق الأبيض، تسبب فى مقتل نحو 51 مصليا مسلما فى مسجدين فى مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا فى 15 من مارس الماضي.