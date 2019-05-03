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رئيس لجنة بالكونجرس يمهل وزير العدل حتى الإثنين المقبل لتقديم تقرير مولر كاملا

الجمعة، 03 مايو 2019 09:27 م
رئيس لجنة بالكونجرس يمهل وزير العدل حتى الإثنين المقبل لتقديم تقرير مولر كاملا وزير العدل الأمريكى وليام بار
رويترز
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أمهل رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى جيرولد نادلر وزير العدل وليام بار حتى صباح يوم الإثنين لاطلاع النواب على النسخة الكاملة غير المنقحة لتقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا.

 

وأبلغ نادلر وزير العدل بالموعد النهائى المحدد فى التاسعة صباح الاثنين فى رسالة أرسلها اليوم الجمعة بعدما تخلف بار عن حضور جلسة للجنة أمس الخميس.

 

وأثار رفض بار المثول أمام اللجنة القضائية أمس الخميس غضب النواب الديمقراطيين واتهمته رئيسة المجلس نانسى بيلوسى بالكذب على الكونجرس وقالت "هذه جريمة".

 

وقال نادلر إنه قد يتحرك لاتهام بار بازدراء الكونجرس بسبب رفضه الالتزام بطلب إحضار النسخة الكاملة لتقرير مولر الذى يتناول تدخل روسيا لصالح الرئيس دونالد ترامب فى الانتخابات الأمريكية عام 2016 وما تلى ذلك من محاولات للرئيس لعرقلة التحقيق.


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