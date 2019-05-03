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رئيس الوزراء يغادر لبنان عائدا للقاهرة بعد زيارة رسمية استغرقت يومين

الجمعة، 03 مايو 2019 07:30 م
رئيس الوزراء يغادر لبنان عائدا للقاهرة بعد زيارة رسمية استغرقت يومين الدكتور مصطفى مدبولى
رسالة بيروت - هند مختار
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غادر الدكتور مصطفى مدبولى ، مطار بيروت عائدا للقاهرة بعد زيارة رسمية إستغرقت يومين ترأس خلالها أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ، وقع خلالها  مدبولى ، وسعد الحريرى، رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين. 

 وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم التوقيع عليها، هى: مذكرة تفاهم فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارة الاتصالات اللبنانية، ومذكرة تفاهم لأصول تبادل الخبرات الضريبية بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين الحكومتين بشأناستيراد مواد البناء المصرية (الزلط والرمل) إلى لبنان، وبرنامج تنفيذى فى مجال الترويج للاستثمار، بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية، والمؤسسة العامة لتشجيعالاستثمارات فى لبنان، للأعوام 2019-2021، بالإضافة إلى التوقيع على محضر اجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين

 

 

 

 
 

 

 


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