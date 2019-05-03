رئيس الوزراء يتوجه لمطار لبنان استعدادا للعودة إلى القاهرة

رسالة بيروت - هند مختار

توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، رافقه نظيره اللبنانى، سعد الحريرى، لمطار العاصمة اللبنانية بيروت، استعدادا للعودة لمصر بعد زيارة لمدة يوميين ترأس خلالها مجلس الأعمال المصرى اللبنانى وألقى كلمة بمنتدى الإقتصاد العربى .

وكان رئيس الوزراء قد التقى خلال زيارته للبنان بالرئيس اللبنانى ميشال عون، ورئيس مجلس النواب اللبنانى .

وأكد مدبولى، على دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية للبنان، واستعداد مصر لتقديم كل الدعم الممكن للأشقاء فى لبنان.

وأشار رئيس الوزراء إلى التعاون المقترح مع لبنان خلال الفترة القادمة فى مجال الكهرباء، ونقل الخبرة والتجربة المصرية الناجحة فى هذا المجال إلى لبنان، حيث أوضح أن الشركات المصرية مستعدة للدخول فى المناقصات التى ستطرحها الحكومة اللبنانية لتنفيذ مشروعات فى قطاع الكهرباء، بل هناك شركات مصرية جاهزة للاستثمار كذلك فى تنفيذ المشروعات فى هذا القطاع.