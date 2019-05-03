رئيس الوزراء من بيروت: مصر حريصة كل الحرص على دعم لبنان الشقيق

رسالة بيروت - هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه شرف بلقاء رئيس مجلس النواب اللبنانى، مؤكدا أن جميع العرب يؤكدون على قيمة نبيه برى، رئيس مجلس النواب اللبنانى ودوره في إعلاء قيم العروبة.

وأضاف في مؤتمر صحفى بمقر مجلس النواب اللبنانى، عقب لقائه برئيس مجلس النواب اللبنانى أنه ناقش مع رئيس الوزراء اللبنانى الملفات المشتركة ونقل تحيات الرئيس السيسى لرئيس مجلس النواب اللبنانى، مهنئا رئيس مجلس النواب اللبنانى بحلول شهر رمضان.

وقال إن مصر حريصة كل الحرص علي دعم الشقيقة لبنان، مؤكدا أن هناك توافقا بين البلدين.