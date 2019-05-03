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رئيس البنك الدولى يلتقى أعضاء البرلمان وعدد من مستفيدى تكافل وكرامة

الجمعة، 03 مايو 2019 05:25 م
رئيس البنك الدولى يلتقى أعضاء البرلمان وعدد من مستفيدى تكافل وكرامة ديفيد مالباس
كتب عبد الحليم سالم
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‏‫يصل رئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس، إلى القاهرة يوم غد السبت، فى رحلة عمل تستمر يومين يركز خلالها على مشاريع المجموعة وعلى الاقتصاد المصرى. 
 
وقال بيان البنك الدولى، إن هذه هى الزيارة الأولى التى يقوم بها مالباس لمصر منذ توليه منصب رئيس مجموعة البنك الدولى فى أبريل من العام الحالى.
 
وأضاف البيان، أنه خلال الزيارة التى تستمر يومين، سيلتقى ديفيد مالباس مع مسؤولين بالحكومة المصرية وأعضاء فى البرلمان، حيث يبحث معهم ما تحقق من تقدم فى برنامج الإصلاح الذى تنفذه مصر، وكيف يمكن للبنك الدولى أن يسهم فى الحفاظ على زخم الإصلاحات. 
 
وسيتوجه مالباس أيضًا إلى أسوان لزيارة مجمع بنبان للطاقة الشمسية، والذى سيكون أكبر منشأة من نوعها فى العالم حالما تكتمل، كما تتضمن زيارته لأسوان لقاءات مع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة للأمان الاجتماعى. 
 
ويعد برنامج تكافل وكرامة، من البرامج الناجحة حيث وصل نطاق تغطيته الآن إلى أكثر من مليونى أسرة من أكثر الأسر حرماناً فى البلاد، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية من النتائج المباشرة للتعاون الوثيق والمستمر بين مصر ومجموعة البنك الدولى. 
 
وتستند هذه العلاقة القوية، التى تدعم النمو والتنمية فى مصر، إلى التمويل والمساعدة الفنية وتبادل المعارف.
 
 

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