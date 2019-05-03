دواوين الوزارات..التعليم العالى: أجرينا دراسة عن احتياجات سوق العمل لترجمتها فى المناهج

إعداد – على عبد الرحمن

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: تقديم الخدمة بالمجان لـ157 ألف مواطن بالقوافل العلاجية خلال شهر

وزارة الأوقاف:

الأوقاف تطلق مشروع صكوك الأضاحى لتوفير لحوم لمليون أسرة

وزارة التربية والتعليم:

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان

وزارة الزراعة:

الزراعة: فحص 566 ألف طن بطاطس جاهزة للتصدير للأسواق العالمية

وزارة التعليم العالى:

"التعليم العالى" للبرلمان: أجرينا دراسة عن احتياجات سوق العمل لترجمتها فى المناهج

وزارة القوى العاملة:

لو مسافر للعمل بالإمارات.. اعرف شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل

وزارة التموين:

وزير التموين يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان.. وفتح 925 منفذا للبيع بأسعار مخفضة

وزارة الكهرباء:

وزير الكهرباء عن إشادة سعد الحريرى بالقطاع: سنصبح محور تبادل الطاقة بالمنطقة