خبير أمنى: ضبط الأسلحة غير المرخصة قلص عدد الجرائم

كتب محمود عبد الراضى

قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى أن جهود وزارة الداخلية لا تتوقف فى ملاحقة حائزى السلاح، وأضاف الخبير الأمنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ضبطيات الشرطة للأسلحة الغير مرخصة ساهم فى تقليص عدد الجرائم واختفاء جرائم من نوعية السطو المسلح.

ولفت الخبير الأمنى الى أن المأموريات الأمنية والانتشار الشرطى الجيد ساهم فى زيادة معدل الضبط .

وكانت أجهزة الأمن لاحقت الأسلحة النارية الغير مرخصة ونجحت فى ضبط 1824 قطعة سلاح نارى .عبارة عن "جرينوف – 1 رشاش – 194 بندقية آلية – 320 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 124 طبنجة – 1184 فرد محلى الصنع – 2917 طلقة مختلفة الأعيرة – 2511 قطعة سلاح أبيض".