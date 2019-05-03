حصاد البورصة خلال أسبوع.. ارتفاع المؤشر الرئيسى بنسبة 0.75%

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 14880.39 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 649.02 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.03% مغلقًا عند مستوى 1658 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.45% مغلقًا عند مستوى 18513.21 نقطة.

يذكر أن جلسات البورصة المصرية، اقتصرت على جلستين فقط، وذلك لتعطلها 3 أيام لمناسبات مختلفة.