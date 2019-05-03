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حصاد البورصة خلال أسبوع.. ارتفاع المؤشر الرئيسى بنسبة 0.75%

الجمعة، 03 مايو 2019 09:07 م
حصاد البورصة خلال أسبوع.. ارتفاع المؤشر الرئيسى بنسبة 0.75% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 14880.39 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 649.02 نقطة.   
  
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.03% مغلقًا عند مستوى 1658 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.45% مغلقًا عند مستوى 18513.21 نقطة.
 
يذكر أن جلسات البورصة المصرية، اقتصرت على جلستين فقط، وذلك لتعطلها 3 أيام لمناسبات مختلفة.
 

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