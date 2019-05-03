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توفيق عكاشة: مصر حققت توازنا كبيرا بعلاقتها الخارجية بعد تولى السيسى

الجمعة، 03 مايو 2019 09:08 م
توفيق عكاشة: مصر حققت توازنا كبيرا بعلاقتها الخارجية بعد تولى السيسى الإعلامى توفيق عكاشة
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الإعلامى توفيق عكاشة، إن الأوضاع فى العلاقات الخارجية المصرية قبل عام 2013 كانت أحادية، أى أن مصر على مدار فترة طويلة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كانت قوية ومتينة مع الاتحاد السوفيتى ومع الدول الاشتراكية بالرغم من أن مصر كانت عضو فى دول عدم الانحياز.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، على فضائية "الحياة"، أن الرئيس الراحل أنور السادات أصدر قراره بطرد الخبراء السوفيت، ثم تراجعت العلاقة مع الاتحاد السوفيتى وتوجه السادات بعلاقاته الخارجية إلى الصداقة والشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية، والتى امتدت وتعمقت عبر فترة حكم السادات ومبارك.

وتابع: "ثم جاء فى غفلة من الزمن جماعة الإخوان الذين حكموا مصر لمدة عام، وكانوا مرتمين فى أحضان الحزب الديمقراطى الأمريكى بقيادة أوباما، وكان اتجاه السياسة الخارجية المصرية فى شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية فقط".

وأشار إلى أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد، تغيرت الأوضاع، لانه أكثر من 60 عاماً، تشهد مصر توازناً فى العلاقات الخارجية، حيث لديها شراكة فى علاقتها الخارجية مع روسيا الاتحادية، وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأوروبا الغربية.

وأوضح أن التوازن الذى غاب عن مصر على مدى سنوات طويلة عاد مرة أخرى وصُنع من جديد بين مصر والدول الثمانية الصناعية الكبرى، لأن أوروبا بها 4 دول صناعية كبرى وهى ألمانيا وانجلترا وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا الاتحادية واليابان، ومصر صنعت شراكة معهم جميعاً بتوازن.


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