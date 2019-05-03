توزيع 2801 طن أسمدة وتسويق 12 ألف طن قمح بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال المهندس محمد عبدالله ،وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ، إن المديرية تمكنت من توزيع 2801 طن أسمدة منهم 2206 طن ويوريا، و595 طن نترات على المزاراعين،وتمكنت المديرية من تنفيذ 4 أيام حقل بالتعاون مع مشروع إدارة المياة GIZ لتحسين كفاءة الإدارة لآلات الفرم التى تم تسليمها للإرشاد الزراعى وإجراء حملات نوعية لتقرير وزيادة معدل استخدام بمركز سيدى سالم،وتنفيذ يوم حقل موسع لمحصول القمح.

وأضاف عبدالله، أنه تم تسويق 12 ألف طن قمح، وتقليع 82 ألف فدان بنجر، وحصاد 42245 فدان قمح ،و3544 فدان كتان ،6152 فدان فول، و 466 فدان شعير، و165 فدان بصل، و4 أفدنة ثوم، كما تم توزيع 8 ألاف أردب من بذرة القطن "جــ 94 ، جـ 96 " هذا العام على جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة ، وتم زراعة 19 ألف فدان للقطن، وتطهير41 كيلو مراوي ،و40 كيلو مصارف.