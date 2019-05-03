"تموين شمال سيناء" تنفذ حملات تفتيش لضبط الأسعار

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت مديرية تموين شمال سيناء، تنفيذ حملات تفتيش على المحلات لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع مع حلول شهر رمضان.

وقال فتحى راشد أبو حمده، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، إن الحملات انطلقت وستتواصل بكثافة خلال اليوم السبت وغدًا الأحد بالتعاون مع مباحث التموين وكافة جهات الاختصاص، لضبط الأسعار وصلاحية السلع، ومنع أى استغلال من التجار للأهالى، لافتا إلى أن الحملات تشمل كافة مدن المحافظة.

وأضاف أبوحمده، أن كافة السلع التموينية متوفرة فى شمال شمال سيناء ويجرى توزيعها بشكل منتظم دون أى نقص فى أى نوع.

وقال أن معرض سوبر ماركت أهلا رمضان المقام فى مدينة العريش مفتوح أمام الأهالى حتى نهاية شهر رمضان، وفيه تم توفير كافة السلع والخضروات والفواكة بسعر مناسب.