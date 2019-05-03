تكريم روضات الأطفال الفائزة فى مسابقة المدينة المرورية

كتب محمود عبد الراضي

تم تنظيم المسابقة السنوية للعام الدراسى (2018/ 2019) التى تقام بين روضات الأطفال على مستوى الجمهورية، والتى تتبناها وزارة الداخلية فى إطار دورها المجتمعى وتفاعلها مع براعم المستقبل، لإختيار أفضل روضة فى مجالات (الوعى المرورى ، الحماية المدنية ، المحافظة على البيئة ، ودور الشرطة فى حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت ، وإذكاء قيم إعلاء ذكرى شهداء الشرطة والوطن وتضحياتهم العظيمة" وذلك باتحاد الشرطة.

وتضمنت المسابقة إضطلاع روضات الأطفال بإنشاء (مدينة مرورية مصغرة) فى فناء الروضة مجهزة بنماذج لإشارات المرور والعلامات الضوئية الإرشادية ، والسرد لبطولات شهداء الشرطة الذين تم تخليد ذكراهم برفع أسمائهم على عدد من المدارس، والتى تم تنفيذها بإبداع فكرى متميز يعكس جهود القائمين على هذه الروضات ، لتكريس الأفكار المستهدفة فى نفوس البراعم .

وقيم حفل تكريم الروضات الفائزة فى المسابقة بإتحاد الشرطة الرياضى ،حيث قدم الأطفال عدد من العروض الفنية التى تُعلى قيم المواطنة والإنتماء للوطن، وذلك فى حضور اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة ورئيس قطاع التعليم العام، وعدد من قيادات وزارتى الداخلية والتربية والتعليم وممثلى عدد من المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وفى نهاية الحفل تم تكريم الروضات الفائزة بتقديم درع الشرطة لكل روضة فائزة على مستوى كل محافظة وتقديم هدايا تذكارية لـ 150 من الأطفال ودرع تذكارى لممثل وزارة التربية والتعليم.



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القيادات الأمنية مع المدرسين والاطفال