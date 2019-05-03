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الجمعة، 03 مايو 2019 03:21 ص
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تطبيق خدمة NFC لشحن عدادات الكهرباء فى مناطق جنوب القاهرة

الجمعة، 03 مايو 2019 02:00 ص
تطبيق خدمة NFC لشحن عدادات الكهرباء فى مناطق جنوب القاهرة عدادات الكهرباء الجديدة
كتبت رحمة رمضان
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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه تم البدء فى تطبيق منظومة شحن رصيد لعدادات الكهرباء الجديدة لجميع مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، من خلال استخدام الحساب البنكي لتحويل رصيد من الهاتف المحمول للعداد للتيسير على المواطنين وتكون عملية الشحن أكثر سهولة ويسر على المشترك فى جميع أنحاء الجمهورية ومن المتوقع أن يتم تعميم التجربة بجميع شركات توزيع الكهرباء نهاية العام بعد التأكد من نجاحها.

و أضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،  ان ما تم تطبيقه هو شحن رصيد للعداد من خلال تطبيق nfc الذى يعمل بنظام اندرويد، لافتًا إلى أنه يتم شحن رصيد العداد بتحويل المبلغ من الحساب الشخصى بالبنك حيث أنه تم الانتهاء من التعاقد مع بنك مصر و البنك التجارى الدولى.

وأوضح المصدر أن الهواتف المحمولة التى تعمل بنظام اندرويد تمكنت الشركة المنفذة لمنظومة الشحن الجديدة من توفير جهاز صغير بحجم أصابع اليد الواحدة لهذه الهواتف ليتمكن من شحن عداد الكهرباء بسهولة، موضحا أن تكلفة هذا الجهاز لا تتعدى الـ 50 جنيها.
 


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

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العداد مسبوق الدفع




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