video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 03 مايو 2019 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 28 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الجمعة، 03 مايو 2019 02:26 م
تداول 28 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد – السيد فلاح
إضافة تعليق
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" ، أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة 28 سفينة.
 
استقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات، وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.
 
كما سجل الميناء خروج سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد مع حلول شهر رمضان

اخبار بورسعيد

موانى بورسعيد

اخبار المحافظات

قناه السويس

ميناء غرب بورسعيد




لا تفوتك
سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

مع اقتراب إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى فى أمريكا.. الإخوان يعترفون: التنظيم الدولى كالقاعدة وداعش.. وقيادى تاريخى يطالب بحله لتفادى القرار الأمريكى.. وتوقعات بانقلاب بريطانيا على الجماعة حال تصنيفهم فى واشنطن

مع اقتراب إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى فى أمريكا.. الإخوان يعترفون: التنظيم الدولى كالقاعدة وداعش.. وقيادى تاريخى يطالب بحله لتفادى القرار الأمريكى.. وتوقعات بانقلاب بريطانيا على الجماعة حال تصنيفهم فى واشنطن

الأزهر الشريف يستعد لشهر رمضان بخطة متكاملة.. دروس بعد العصر لأعضاء هيئة كبار العلماء تناقش مجموعة قضايا فكرية وفقهية شبابية.. ومحاضرات بعد الظهر للصائمين واستقبال لفتاويهم.. التراويح 20 ركعة بجزء والتهجد بآخر

الأزهر الشريف يستعد لشهر رمضان بخطة متكاملة.. دروس بعد العصر لأعضاء هيئة كبار العلماء تناقش مجموعة قضايا فكرية وفقهية شبابية.. ومحاضرات بعد الظهر للصائمين واستقبال لفتاويهم.. التراويح 20 ركعة بجزء والتهجد بآخر

اتحاد الكرة يعلن مواعيد الأسابيع الأخيرة للدورى الاثنين المقبل

اتحاد الكرة يعلن مواعيد الأسابيع الأخيرة للدورى الاثنين المقبل

العصار فى جولة بالشركات الصينية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمصر

العصار فى جولة بالشركات الصينية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة