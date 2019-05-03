تداول 28 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" ، أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة 28 سفينة.

استقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات، وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل الميناء خروج سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.