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امشى عدل.. الكاميرات ترصد حركتك فى محيط الإغلاق الجزئى لطريق إسكندرية الزراعى

الجمعة، 03 مايو 2019 08:00 ص
امشى عدل.. الكاميرات ترصد حركتك فى محيط الإغلاق الجزئى لطريق إسكندرية الزراعى غرفة عمليات كاميرات المراقبة - ارشيفيه
كتب عبد الرحمن سيد
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تراقب الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور،  حركة السيارات بكاميرات مراقبة منتشرة فى محيط محيط الإغلاق الجزئى لطريق إسكندرية الزراعى بمنطقة قزاز بالكيلو 185 دمنهور والمقرر إغلاقها مدة 6 شهور، لإنشاء كوبرى علوى فى الاتجاه القادم من القاهرة الى الإسكندرية، وتستهدف المراقبة ضبط الالتزام بالإرشادات والتعليمات ومنع التكدس والزحام.

 

تأتى تلك الأعمال لتوسعة الطريق لتنفيذ الإصلاحات، فى الاتجاه القادم من القاهرة الى الإسكندرية، لاستحداث حارة اضافية بجوار الكوبرى المار أعلى ترعة معمل قزاز، الأمر الذى يستلزم استقطاع حارة لمسافة كيلو، لتأمين الأعمال.

و يشار الى أن عرض الطريق 3 حارات مرورية، لكل اتجاه سيتم استقطاع الحارة اليمنى من الطريق، للاتجاه القادم من القاهرة الى الإسكندرية، مع ترك 2 حارة مرورية لمرور السيارات، على أن يتم تنفيذ الأعمال لمدة 6 اشهر على مدار اليوم بالكامل.

 


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