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النيابة تطلب التحريات حول سطو 9 أشخاص على شركة مقاولات بالمهندسين

الجمعة، 03 مايو 2019 11:31 ص
النيابة تطلب التحريات حول سطو 9 أشخاص على شركة مقاولات بالمهندسين سطو مسلح - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية، حول اقتحام 9 أشخاص لشركة مقاولات بشارع لبنان بمنطقة المهندسين، واستيلائهم على مبالغ مالية وشيكات بنكية وهواتف محمول، بسبب خلافات بينهم وبين القائمين على الشركة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من المسئولين عن إحدى شركات المقاولات بشارع لبنان، أفادوا فيها بأنهم فوجئوا باقتحام 9 أشخاص لمقر الشركة تحت تهديد الأسلحة البيضاء، واستولوا على شنطة به مبلغ مالى قدره 29 ألف جنيه وهواتف محمولة، وشيكات بنكية، وهواتف محمولة ومتعلقات شخصية.

وقال مسئول الشركة فى محضر التحقيق، أن شقيقه اشترى قطعة أرض بمساحة 46 فدان من سيدة بمبلغ مالى قدره 45 مليون جنيه، وكان من المقرر سداد قيمتها على أقساط، وقد تم سداد مبلغ قدره 18 مليون جنيه من قيمة الأرض، وتبقى مبلغ 27 مليون جنيه، وأن شقيقه قسم الأرض وباعها للغير ومنهم "عادل.س" الذى اشترى ثمانية أفدنة واثنى عشر قيراط وثلاثة عشر سهم بملبغ 54 مليون جنيه، تم دفع جزء منهم والباقى على 6 شيكات بنكية.

وأضاف، أنه فوجئ بقدوم شخصين إلى مكتبه بالشركة، وبصحبته حقيبة، وأثناء تواجدهم حضرت السيدة ومعها شخص آخر، وبصحبتهم أكثر من 5 أشخاص، واقتحموا المكتب وأشهروا الأسلحة البيضاء، وتعدوا عليه وشقيقه وأحدثوا بهم إصابات واستولوا على حقيبة بداخلها مبلغ مالى قدره 29 ألف جنيه، ودفتر شيكات، ومتعلقات شخصية، فضلًا عن حقيبة اخرى تحتوى على 6 شيكات المحررة كباقى أقساط مستحقة الدفع على أحد المتهمين باقى قيمة الأرض.

 


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