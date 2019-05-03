النيابة تشكل لجنة لمعاينة "حريق الموسكى" لمعرفة الأسباب

كتب سليم على

شكلت نيابة الموسكى، لجنة فنية من محافظة القاهرة، لمعاينة حريق منطقة الموسكى الذى نشب فى عدد من المحلات تجارية لإعداد تقرير لكشف ملابسات الواقعة.

واستدعت النيابة أصحاب المحال، وأفراد الدفاع المدني الذين شاركوا في إخماد النيران، لسماع أقوالهم حول الحريق.

كانت قوات الحماية المدنية، قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذى شب اليوم بأحد العقارات بحارة اليهود بمنطقة الموسكى، بسبب ماس كهربائي نتيجة الضغط العالى بأحد أجهزة التكييف داخل محل للعطور، حيث تزايدت ألسنة اللهب بشكل كبير ، بعد أن كادت قوات الحماية المدنية أن تسيطر على جزء كبير من الحريق، إلا أن النيران نشبت مرة آخرى أثناء عملية التبريد، مما دفع الحماية المدنية بالدفع بسيارات الإطفاء الهايدرولك وتمكنت من إخماده النيران.