المغرب تعلن تفكيك خلية إرهابية بمدينة طنجة

الرباط ( أ ش أ)

أعلنت السلطات المغربية اليوم /الجمعة/ تفكيك خلية إرهابية مكونة من 8 متطرفين ينشطون بمدينة طنجة.

وذكر المكتب المركز للابحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي -في بيان أوردته وكالة المغرب العربي للانباء-، أن الخلية تتكون من 8 متطرفين تتراوح أعمارهم بين 20 و31 سنة، من بينهم شقيق مقاتلين في صفوف "داعش" بالساحة السورية العراقية.

وأوضح البيان ، أن هذه العملية التى تأتي في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، أسفرت عن ضبط أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وقطعة ثوب سوداء ترمز لشعار "داعش" وبذلات شبه عسكرية، إضافة إلى قوسين للرماية تحت الماء.

وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية أكدت أن عناصر هذه الخلية الموالين ل”داعش”، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالمملكة، مشيرا إلي انه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت الحراسة، فيما لا زالت التحريات متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه تورطهم في هذه الخلية الإرهابية.