"المركزى للمحاسبات" ينتقد عدم سداد مديونيات "الأسنان" للمهن الطبية

كتبت آية دعبس

قال ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن نقابة أطباء الأسنان لم ترد علي ملاحظات الجهاز الخاص بميزانية 2016، مشيرا إلى أن الجهاز أرسل 5 استعجالات للنقابة لتلقى الرد دون أى استجابة.

وانتقد ممثل الجهاز، عدم سداد النقابة 7 مليون جنيه، إجمالى مديونيات على النقابة، لاتحاد المهم الطبية، حتى الآن، مشيرا إلى أن ميزانية النقابة لعام 2018، لم تنته النقابة منها حتي الآن، ولم تصل الي الجهاز بعد، لافتا إلى أن الجهاز لا ينكر المجهود الذي تبذله النقابة، والذي أدى إلى حدوث تغيير كبير.

فيما قال الدكتور محمد بدوى الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن اتحاد المهن الطبية يسدد 60 ٪ من قيمة الاشتراكات للاتحاد، وأن نقابة الأسنان الأقل بين الأربعة النقابات، ومن حيث أعداد العضوية، فى حين أن باقى النقابات الأربعة غير ملتزمة، موضحا أن نقابة الصيادلة عليها غرامة 19مليون جنيه، ونقابة الأطباء البشريين 12 مليون جنيه، لافتا إلى أن مديونية النقابة 7 مليون جنيه فقط.

وأضاف بدوي، فى رده علي الجهاز المركزي، خلال الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان، المنعقده الآن بمقر اتحاد المهن الطبية، أن مجلس النقابة حقق زيادة في عائد النقابة إلى 2 مليون جنيه بدلا من نصف مليون جنيه، مشيرا إلى أن مجلس النقابة رغم قرارته التى أدت إلى تلك الزيادات يتعرض لانتقادات.

ولفت الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، إلى إن النقابة لها الإدارة المالية الخاصة بالاتحاد لم تسدد فوارق لمبالغ مسددة من قبل النقابة حتى الآن، مشيرا إلى أن المجلس وجد أن ميزانيات أعوام 2000، و2011، و2012، و2013، لم تعتمد بعد، إلا أن النقابة تمكنت من الانتهاء منهم جميعا، وصولا إلي ميزانية عام 2016، لافتا إلى أنه سيتم تدارك تأخر عرض الميزانية علي الجهاز المركزى.

فيما قال الدكتور ياسر الجندي، النقيب العام لأطباء الأسنان، إن الرد الخاص بميزانية 2017، لم يتم الرد عليه الآن، ولم يتم طرحه علي اجتماع مجلس النقابة، موجها حديثه لأعضاء الجمعية العمومية، قائلا: لتعلموا كيف تدار الامور داخل هيئة مكتب النقابة.