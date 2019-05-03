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"اللبنانية لرجال الأعمال": مصر محط أنظار المستثمرين وتجربتها الإصلاحية نموذجية

الجمعة، 03 مايو 2019 06:39 م
"اللبنانية لرجال الأعمال": مصر محط أنظار المستثمرين وتجربتها الإصلاحية نموذجية وفد جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية ووزيرا الاستثمار والكهرباء
كتب هانى الحوتى
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أكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن عقد المنتدى الاقتصادى العربى بيروت ومشاركة مصر كضيف شرف للمنتدى رسالة اقتصادية وسياسية مهمة جداً وتبرهن على أن مصر بتجربتها الإصلاحية على المستوى الاقتصادى والاجتماعى تجربة ملهمة للمنطقة العربية.
 
محمد أبو الغيط ومحمد الحوت
محمد أبو الغيط ومحمد الحوت
 
وأشار الحوت، لـ"اليوم السابع"، إلى أن مشاركة الوفد المصرى برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزراء المجموعة الاقتصادية يؤكد على حرص الحكومة على التكامل العربى الحقيقى.
 
ولفت رئيس لجنة الصناعة، إلى أن حضور الجمعية المصرية اللبنانية برئاسة المهندس فتح الله فوزى  للمنتدى والمشاركة فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة ومجلس الأعمال تأكيد على الدور المهم للجمعية كواحدة من أهم منظمات الأعمال العاملة فى مجال تنمية الأعمال وتسهيل حركة التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر ولبنان. 
 
وفد جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية ووزيرا الاستثمار والكهرباء
وفد جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية ووزيرا الاستثمار والكهرباء
 
وأوضح أنه يمكن للجانبين المصرى واللبنانى تبادل الخبرات والفرص خاصة فى مجال التشريعات الاقتصادية، والتى قطعت فيه مصر شوطاً كبيراً ونجاحاً ملموساً وأيضاً الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال البناء والتشييد والبنية التحتية والمعلوماتية، وفى السياسة النقدية والتحول إلى الاقتصاد الرقمى واقتصاد المعرفة وفى مجال الطاقة والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة والاستفادة من الطاقات الإنتاجية الكبيرة المتاحة فى مصر والتعاون مع الجانب اللبنانى فى التصدير لأسواق أخرى.
 
 
محمد الحوت ورئيس الوزراء ووزير الصناعة
محمد الحوت ورئيس الوزراء ووزير الصناعة
 

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